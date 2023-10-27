Для 30-річного українця це перша результативна дія в італійському клубі.
Руслан Маліновський, Getty Images
27 жовтня 2023, 22:33
В даний час проходить поєдинок десятого туру італійської Серії А, в якому Дженоа на своєму полі приймає Салернітану.
Рахунок у матчі було відкрито на 35 хвилині, коли Альберт Гудмундссон скористався результативною передачею українського півзахисника Руслана Маліновського.
Для 30-річного українця, який вчетверте поспіль вийшов в основному складі, це була перша результативна дія в італійському клубі за вісім ігор.
Стежити за перебігом поєдинку Дженоа — Салернітана можна на Football.ua.