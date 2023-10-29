Італія

Представник римського клубу розповів стосовно переходу форварда.

Спортивний директор Роми Тіагу Пінту прокоментував перехід Ромелу Лукаку - повідомляє DAZN.

"Чудове у футболі те, що всі ігри коштують три очки. Інтер був у фіналі Ліги чемпіонів минулого сезону, у цьому сезоні все добре, у нього чудовий тренер, чудові гравці.

У Лукаку була історія з Інтером, тепер він будує свою історію з Ромою, це футбол".

Інтер та Рома грають між собою у рамках 10-го туру Серії А, рахунок поки що не відкрито.