Італія

Форвард Роми прокоментував перемогу над Фрозіноне.

Рома напередодні в рамках сьомого туру італійської Серії A на власному полі розібралась із Фрозіноне.

Рома — Фрозіноне 2:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри нападник "вовків" Ромелу Лукаку, на рахунку якого один гол у звітному матчі, оцінив побачене на футбольному полі.

"Ми розмовляли останні кілька днів і зійшлись на тому, що цей матч є справді важливим для нас. Це була хороша гра, ми добре відповідали на всі виклики, забили двічі, не пропустили, тому маємо продовжувати в такому самому темпі.

Так, у нас із Моурінью міцні стосунки, бо тренер мене дуже добре знає. Я повинен віддавати всього себе в розпорядження Роми, а також хотів би принагідно подякувати моїм товаришам по команді за допомогу з першого дня.

Команда — це найголовніше. Ми перебуваємо в складному становищі, і ми всі про це знаємо. Відповідно ми повинні вдосконалюватись як на тренуваннях, так і під час матчів.

Я повністю зосереджений на тому, щоб збивати голи для своїх товаришів по команді. Зараз зв’язок із моїми одноклубниками з кожним днем ​​стає дедалі міцнішим.

Чи можна порівняти наше партнерство з Дібалою з тим, яке в нас було з Лаутаро Мартінесом в Інтері? Це різне, але з кожним партнером по команді, із яким я працював, у нас завжди були хороші стосунки. Важливо знати один одного, як ваш партнер по команді хоче отримати м'яч.

Паулу є дуже якісним гравцем, і ми хочемо зробити все можливе для Роми", — заявив бельгійський виконавець.

У наступному турі Рома проведе гостьовий матч проти сардинського Кальярі.