Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та Мілан.
Джакомо Распадорі, Getty Images
29 жовтня 2023, 21:36
Неаполітанський Наполі та Мілан зіграють у центральному матчі десятого туру італійської Серії A на полі стадіону Дієго Армандо Марадона.
Руді Гарсія, після перемоги над берлінським Уніоном (1:0), залучив до стартового складу Ельмаса до трикутника в центрі поля.
Стефано Піолі, на тлі поразки від французького Парі Сен-Жермен (0:3), використав із перших хвилин Калабрію на правому фланзі захисту, тоді як Калулу перейшов до центру оборони.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Руї — Ельмас, Лоботка, Зелінські — Політано, Распадорі, Кварацхелія.
Запасні: Контіні, Голліні, Олівера, Д’Авіно, Естігор, Дзанолі, Демме, Каюсте, Ліндстрьом, Замбо-Ангісса, Сімеоне, Дзербін, Гаетано.
Запасні: Нава, Міранте, Пеллегріно, Флоренці, Бартезагі, Адлі, Ромеро, Побега, Йович, Окафор.
Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Т. Ернандес — Муса, Крунич, Рейндерс — Пулішич, Жиру, Леау.
Гра Наполі — Мілан почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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