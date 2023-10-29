Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та Мілан.

Неаполітанський Наполі та Мілан зіграють у центральному матчі десятого туру італійської Серії A на полі стадіону Дієго Армандо Марадона.

Руді Гарсія, після перемоги над берлінським Уніоном (1:0), залучив до стартового складу Ельмаса до трикутника в центрі поля.

Стефано Піолі, на тлі поразки від французького Парі Сен-Жермен (0:3), використав із перших хвилин Калабрію на правому фланзі захисту, тоді як Калулу перейшов до центру оборони.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Руї — Ельмас, Лоботка, Зелінські — Політано, Распадорі, Кварацхелія.

Запасні: Контіні, Голліні, Олівера, Д’Авіно, Естігор, Дзанолі, Демме, Каюсте, Ліндстрьом, Замбо-Ангісса, Сімеоне, Дзербін, Гаетано.



Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Т. Ернандес — Муса, Крунич, Рейндерс — Пулішич, Жиру, Леау.