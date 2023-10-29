Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 29 жовтня 2023 року, 19:00.
Getty Images
29 жовтня 2023, 21:53
У десятому турі чемпіонату Італії Інтер на своєму полі приймав Рому.
Господарі зуміли здолати гостей із мінімальним рахунком завдяки голу від Маркуса Тюрама на 81-й хвилині гри.
Огляд матчу:
Інтер — Рома 1:0
Гол: Тюрам, 81.
Інтер: Зоммер — Павар (Дарміан, 46), Ачербі, Бастоні — Думфріс (де Врей, 85), Мхітарян (Фраттезі, 75), Чалханоглу (Асллані, 75), Барелла, Дімарко (Аугусто, 83) — Тюрам, Мартінес
Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес (Азмун, 89), Бове (Белотті, 84), Залевські (Челік, 75) — Ель-Шаараві (Ауар, 84), Лукаку
Попередження: Павар, 33, Чалханоглу, 56, Бастоні, 64 — Манчіні, 13, Ндіка, 47, Паредес, 50, Крістанте, 68.