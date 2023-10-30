Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 29 жовтня 2023 року, 21:45.

У рамках десятого туру італійської Серії А Наполі на своєму полі приймав Мілан.

Гості вийшли вперед завдяки дублю Олів'є Жиру, проте не зуміли втримати перемогу: неаполітанський клуб відігрався завдяки голам від Політано та Распадорі у другому таймі.

Огляд матчу:

Наполі — Мілан 2:2

Голи: Політано, 50, Распадорі, 63 — Жиру, 22, 31.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані (Естігор, 46), Натан, Руї (Олівера, 46) — Ельмас (Сімеоне, 46), Лоботка, Зелінські (Замбо-Ангісса, 77) — Політано (Дзанолі, 46), Распадорі, Кварацхелія.

Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу (Пеллегріно, 19, Флоренци, 86), Томорі, Т. Ернандес — Муса, Крунич, Рейндерс — Пулішич (Ромеро, 46), Жиру (Окафор, 80), Леау (Йович, 81).

Попередження: Муса — Натан, Ді Лоренцо.

На 90+1-й хвилині був вилучений Натан Бернардо де Соуза (Наполі) (друге попередження).