Завершився матч чемпіонату Італії.
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30 жовтня 2023, 21:57
У рамках десятого туру італійкою Серії А Емполі на своєму полі приймав Аталанту.
Гості без проблем здолали гостей, відправивши до їхніх воріт три голи. Українець Віктор Коваленко на полі не з'явився.
Емполі — Аталанта 0:3
Голи: Скамакка 5, 51, Коопмейнерс 29.
Емполі: Беріша, Ебуехі, Валюкевич (Ісмаїлі 63), Луперто, Качаче, Марін (С. Бастоні 82), Грассі, Мале (Фацціні 74), Камбіагі (Гьясі 63), Капуто, Канчелльєрі (Мальдіні 75).
Аталанта: Муссо, Скальвіні (Толой 46), Джимсіті, Колашинац, Хатебур, Де Роон, Едерсон, Руджері (Баккер 87), Лукман (Муріель 76), Коопмейнерс (Пашаліч 66), Скамакка (Де Кетеларе 66).
Попередження: Мале, Качаче, Гьясі, Фацціні.