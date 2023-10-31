Італія

"Россонері" стартували в груповому етапі ЛЧ з двох нічиїх та однієї поразки.

Останніми днями було багато розмов про можливе звільнення Стефано Піолі з посади головного тренера Мілана, що пов’язано з незадовільними останніми результатами в Серії А, а також у Лізі чемпіонів, оскільки його команда ще не виграла жодної гри в трьох матчах найпрестижнішого єврокубку з нулем у графі забитих м'ячів.

Як повідомляє La Repubblica, якщо "россонері" не вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, тоді Піолі буде звільнено з його посади, незважаючи на те, що команда потрапила до "групи смерті" з ПСЖ, Боруссією Дортмунд та Ньюкаслом.

Наразі Мілан йде четвертим у таблиці групи F, набравши два очки у трьох поєдинках. У Серії А "россонері" посідають третю сходинку після десяти турів, відстаючи від Інтера та Ювентуса.