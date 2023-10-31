Італія

Аргентинський форвард щасливий бути частиною "нерадзуррі".

Ключовий нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес відповів на питання щодо трансферних чуток у ЗМІ, які пов'язують його з можливим переходом до мадридського Реала в найближчому майбутньому.

"Зрозуміло, що Реал Мадрид — це великий клуб... Проте мої голова та сердце завжди з Інтером. Я дуже щасливий там", — цитує слова 26-річного аргентинця журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Лаутаро Мартінес зіграв за Інтер 13 поєдинків, у яких він забив 12 голів та віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його в 100 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що "нерадзуррі" продовжують вести переговори з аргентинським форвардом щодо продовження контракту з підвищенням його річної зарплати до 7,5 мільйони євро.