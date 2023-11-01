Італія

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Кубка Італії.

У вівторок, 31 жовтня, завершились перші матчі 1/16 фіналу Кубка Італії.

У першому матчі Кремонезе за підсумками додаткового часу обіграв Читтаделлу з рахунком 2:1.

Перемогу господарям принесли забиті голи Бертолаччі та Коди, який забив на 121 хвилині. У гостей, які з 53 хвилини грали у меншості після вилучення Фраре, єдиний м'яч забив Віта.

Кремонезе — Читтаделла 2:1 (після д.ч.)

Голи: Бертолаччі, 48, Кода, 120+1 — Віта, 83.

У другій грі Салернітана на своєму полі розгромила Сампдорію з рахунком 4:0. Перемогу господарям забезпечили Іквуемесі, Йоване та Чауна, який оформив дубль.

Салернітана — Сампдорія 4:0

Голи: Іквуемесі, 28, Чауна, 45+1, 67, Йоване, 86.

У третій зустрічі Болонья обіграла Верону з рахунком 2:0. Перемогу та путівку до наступного раунду команді Тіагу Мотти принесли результативні удари Моро та ван Гойдонка. При цьому з 73 хвилини гості грали в меншості після вилучення Сердара.

Болонья — Верона 2:0

Голи: Моро, 41, ван Гойдонк, 62.