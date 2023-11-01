Італія

Аузіліо поділився думкою стосовно керманича "нерадзуррі".

Спортивний директор міланського Інтера П'єро Аузіліо висловився щодо головного тренера команди Сімоне Індзагі, передає журналіст Даніеле Марі.

Аузіліо розхвалив італійського спеціаліста, але у той же час звернув увагу на його ледачість.

"Індзагі скромний, геніальний і ледачий. Так, він дуже ледачий. Він має переконання, його навіть гарматним пострілом не зрушиш. Індзагі геніальний, справді геніальний. Він грає в якісний футбол і змушує всіх почуватися добре, команда почувається добре з ним", — заявив спортдир міланського клубу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інтер покарали за образливі вигуки на адресу нападника Роми Лукаку.