Італія

Міланський клуб має сплатити штраф.

Міланський Інтер оштрафували за образливі вигуки на адресу нападника Роми Ромелу Лукаку під час матчу Серії А, який відбувся 29 жовтня, повідомляє портал GOAL.

Інтер — Рома 1:0 Відео голу та огляд матчу 29.10.2023

До гри з'являлась інформація про те, що вболівальники Інтера отримають свистки, які вони мали використовувати під час того, як бельгієць отримував би м'яч. Проте, штраф у розмірі 5 тисяч євро стосується саме скандувань на адресу гравця.

Римляни отримали штраф у розмірі 3 тисяч євро за свою роль у затримці початку другого тайму поєдинку приблизно на 3 хвилини.