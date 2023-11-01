Міланський клуб має сплатити штраф.
Ромелу Лукаку, Getty Images
01 листопада 2023, 09:53
Міланський Інтер оштрафували за образливі вигуки на адресу нападника Роми Ромелу Лукаку під час матчу Серії А, який відбувся 29 жовтня, повідомляє портал GOAL.
Інтер — Рома 1:0 Відео голу та огляд матчу 29.10.2023
До гри з'являлась інформація про те, що вболівальники Інтера отримають свистки, які вони мали використовувати під час того, як бельгієць отримував би м'яч. Проте, штраф у розмірі 5 тисяч євро стосується саме скандувань на адресу гравця.
Римляни отримали штраф у розмірі 3 тисяч євро за свою роль у затримці початку другого тайму поєдинку приблизно на 3 хвилини.