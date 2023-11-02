Клуб з Турину хоче запросити форварда.
Футболіст Бету - Getty Images
02 листопада 2023, 17:56
Ювентус хоче придбати Бету - повідомляє Corriero dello Sport.
Керівництво італійського гранду незадоволене грою Душана Влаховича, який не демонструє стабільно потужний рівень.
Ювентус був готовий відправити Влаховича в Челсі влітку в обмін на Ромелу Лукаку, але розбіжності щодо його ринкової вартості призвели до невдачі.
В якості альтернативи також розглядаються Альваро Мората та Джонатан Девід. Бету перейшов до Евертона минулого літа, проте забив лише один гол в усіх можливих турнірах.