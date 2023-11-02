Італія

Клуб з Турину хоче запросити форварда.

Ювентус хоче придбати Бету - повідомляє Corriero dello Sport.

Керівництво італійського гранду незадоволене грою Душана Влаховича, який не демонструє стабільно потужний рівень.

Ювентус був готовий відправити Влаховича в Челсі влітку в обмін на Ромелу Лукаку, але розбіжності щодо його ринкової вартості призвели до невдачі.

В якості альтернативи також розглядаються Альваро Мората та Джонатан Девід. Бету перейшов до Евертона минулого літа, проте забив лише один гол в усіх можливих турнірах.