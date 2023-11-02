Італія

Туринський клуб шукає підсилення складу.

Туринський Ювентус хоче зміцнити півзахист у січні на тлі дискваліфікації Поля Погба. Про це повідомляє сайт football-italia.net.

Взимку, "Стара сеньора" може витратити 25-35 млн євро. У список можливих кандидатів входять три футболісти.

Пріоритет надається Лазару Самарджичу з Удінезе. Він коштуватиме приблизно 30 млн. євро, але можлива й оренда з обов'язковим викупом.

Також туринців цікавлять П'єр-Еміль Гейб'єргом з лондонського Тоттенгема та Родріго Де Пауль з мадридського Атлетіко.

Наразі, Ювентус посідає другу сходинку турнірної таблиці італійської Серії А.