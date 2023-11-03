Італія 03 листопада 2023, 21:45 Піолі висловився з приводу можливого повернення Ібрагімовича до Мілана Швед в Casa Milan зайвим не буде. Златан, Getty Images 03 листопада 2023, 21:45 Головний тренер італійського Мілана Стефано Піолі дав коментар щодо можливого повернення до клубу Златана Ібрагімовича в якості тренера команди. Його слова наводить Фабриціо Романо. "Ми організовані так, щоб підтримувати тренерів та гравців... Ви знаєте, як сильно я люблю Златана. Не буде жодних проблем, якщо він вирішить повернутись", — сказав головний тренер "россонері". Раніше повідомлялося, що власник Мілана провів зустріч з легендарним шведом. Люди Златан Ібрагімович Стефано Піолі Команди Мілан Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте