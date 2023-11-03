Не буде жодних проблем, якщо він вирішить повернутись", — сказав головний тренер "россонері".

Раніше повідомлялося, що власник Мілана провів зустріч з легендарним шведом.

"Ми організовані так, щоб підтримувати тренерів та гравців... Ви знаєте, як сильно я люблю Златана.