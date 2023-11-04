Мауро Мелузо розповів про майбутнє польського хавбека.
Пйотр Зелінські, getty images
04 листопада 2023, 16:25
Контракт центрального півзахисника Пйотра Зелінські з Наполі розрахований до літа 2024 року, тому наразі існують питання щодо майбутнього гравця.
Директор неаполітанців Мауро Мелузо відповів на питання щодо майбутнього 29-річного поляка.
"Зелінські хоче залишитися тут, він дуже щасливий і завжди був дуже чітким у цьому питанні.
Ми працюємо над продовженням його контракту, і я спокійний та впевнений щодо цього", — сказав Мелузо в інтерв'ю для DAZN.
Раніше повідомлялося, що міланський Інтер та туринський Ювентус хочуть поборотися за підписання Пйотра Зелінські.