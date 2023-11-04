Італія

Мауро Мелузо розповів про майбутнє польського хавбека.

Контракт центрального півзахисника Пйотра Зелінські з Наполі розрахований до літа 2024 року, тому наразі існують питання щодо майбутнього гравця.

Директор неаполітанців Мауро Мелузо відповів на питання щодо майбутнього 29-річного поляка.

"Зелінські хоче залишитися тут, він дуже щасливий і завжди був дуже чітким у цьому питанні.

Ми працюємо над продовженням його контракту, і я спокійний та впевнений щодо цього", — сказав Мелузо в інтерв'ю для DAZN.

Раніше повідомлялося, що міланський Інтер та туринський Ювентус хочуть поборотися за підписання Пйотра Зелінські.