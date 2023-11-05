Італія

"Россонері" не виграють вже чотири матчі поспіль.

У рамках одинадцятого туру чемпіонату Італії Мілан на своєму полі мінімально поступився Удінезе (0:1). Свій коментар стосовно гри дав головний тренер "россонері" Стефано Піолі. Його слова наводить Football Italia.

"Ми зіграли не так, як могли і хотіли. Чим більше ми йшли вперед, тим менше порядку та якості було у нашій грі. Навіть у тих матчах, в яких нам не вдавалося досягти відповідного результату, ми грали добре. А сьогодні – ні, ми діяли надто хаотично.

Результати та гра повинні викликати занепокоєння. Ми знали, що може бути непросто, оскільки Удінезе не дозволяє зловити свій ритм. Загалом гра не відповідала нашим стандартам. У цьому ми маємо знайти мотивацію для руху вперед і якіснішої роботи у багатьох ситуаціях.

Ми повинні грати набагато краще. Невдоволення вболівальників справедливе, особливо щодо мене, тому що команда зіграла не так, як ми хотіли", — сказав італійський фахівець.

Наразі, Мілан з 22-я пунктами посідає третю сходинку турнірної таблиці італійської Серії А, відстаючи від лідируючого Інтера вже на шість очок.