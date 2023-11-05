Італія

Важка перемога "нерадзуррі".

У рамках одинадцятого туру італійської Серії А міланський Інтер на Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія у важкому матчі проти Аталанти здобув важливі три пункти (2:1). Головний тренер переможців Сімоне Індзагі дав свій коментар після гри. Його цитує Football Italia.

"Ми знали, що гра має бути важкою, але хлопці добре її контролювали. Перші 20 хвилин Аталанта чинила на нас тиск, але після другого забитого нами голу, ми все контролювали. Жаль тільки, що ми знову пропустили необов'язковий м'яч.

Дуже сильний виступ у матчі проти команди, яка ще не пропускала вдома у цьому сезоні.

Позаду лише 11 матчів, але виграти у такому складному місці – важливий сигнал. Ми віримо в себе, але легко точно не буде", — сказав Індзагі.