Італія

Команда українця продовжує борситися на дні турнірної таблиці італійського чемпіонату.

У рамках одинадцятого туру Серії А Фрозіноне на своєму полі приймав Емполі Віктора Коваленка.

Всі голи були забиті вже по перерві. Спочатку забитим м'ячем відзначився нападник Фрозіноне Марвін Чуні. На 74-й хвилині матчу Арійон Ібрагімович подвоїв перевагу господарів поля. Емполі спромоглися лише на гол престижу, який на 86-й хвилині забив Капуто. Тож мінімальна перемога Фрозіноне 2:1.

Віктор Коваленко як завжди розпочав гру на лавці запасних, з'явившись на полі на 77-й хвилині зустрічі.

Фрозіноне — Емполі 2:1

Голи: Чуні 58, Ібрагімович 74 — Капуто 86

Фрозіноне: Тураті, Маркiцца, Околi, Лірола, Монтерізі, Рейніер (Брешiанiнi 83), Ібрагімович (Казо 80), Маццителi, Барренечеа, Чуні (Кайо 80), Суле (Ойоно 88)

Емполі: Беріша, Берешинський, Луперто, Ісмайлі, Бастонi (Какас 77), Грассi (Коваленко 77), Марiн (Раноккья 62), Фацціні, Капуто, Гьясi (Камбьягі 62), Канчелльєрі (Бальданцi 70)