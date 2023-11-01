Гравець міг опинитися у іншому колективі.
Лаутаро Мартінес - Getty Images
01 листопада 2023, 16:31
Спортивний директор Інтера П'єро Аусіліо розповів про фактично відбувшийся трансфер Лаутаро Мартінеса в Атлетіко Мадрид - цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Я можу сказати, що Лаутаро Мартінес вже був новим гравцем Атлетіко Мадрид у 2018 році. Між Расінгом і ними бракувало лише невеликого пункту.
І Дзанетті, і Міліто допомогли нам.. Я вирішив полетіти в Аргентину, і ми зуміли оформити його угоду".
Форвард також поділився думками щодо інтересу з боку Реалу.