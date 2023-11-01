Італія

Гравець міг опинитися у іншому колективі.

Спортивний директор Інтера П'єро Аусіліо розповів про фактично відбувшийся трансфер Лаутаро Мартінеса в Атлетіко Мадрид - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Я можу сказати, що Лаутаро Мартінес вже був новим гравцем Атлетіко Мадрид у 2018 році. Між Расінгом і ними бракувало лише невеликого пункту.

І Дзанетті, і Міліто допомогли нам.. Я вирішив полетіти в Аргентину, і ми зуміли оформити його угоду".

Форвард також поділився думками щодо інтересу з боку Реалу.