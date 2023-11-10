Італія

Тренер розповів про відношення до команди в Італії.

Массіміліано Аллегрі поділився думками щодо виступів Ювентуса - повідомляє Tutto Mercato Web.

"Футбол — це не точна наука, кожен рік відрізняється від іншого. Я бачу, що Ювентус є групою надзвичайних хлопців.

Я не говорив про трансфери з клубом, ми є згуртованою групою, і сила цієї групи полягає в тих, хто не грає, але підтримує дуже високу інтенсивність.

У нас є Локателлі, Маккенні, Міретті, Ніколуссі та Нонге. У них все добре. Той факт, що ті, хто грає, а потім і ті, хто приходить, роблять свій внесок, є важливим фактором. Нам потрібно відкинути особисті цілі й поставити себе на службу команді.

Я, звичайно, змінився, мені пощастило тренувати Кальярі з дуже хорошими гравцями, нам було дуже весело. Я зробив кілька кроків вперед, тренуючи Мілан, Юве.

Це нормально, коли людина росте і намагається вдосконалюватися, я вважаю, що за двадцять років кар'єри ніколи не було року, що був таким же, як інший. У мене надзвичайні спогади про Кальярі, у мене є там друзі.

В Італії існує тенденція применшувати нашу цінність. Італійські команди завжди добре виступали в Європі, тоді все може бути краще або гірше".

Ювентус зіграє проти Кальярі у суботу.