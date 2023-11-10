Сассуоло зміг відігратися у непростому поєдинку з Салернітаною. Колектив Алессіо Діонізі пропустив двічі у першому таймі, проте забив гол ще до перерви, а в другій половині зустрічі встановив нічийний результат завдяки дублю Крістіана Торстведта. 

Сассуоло посідає чотирнадцяту сходинку. Салернітана іде на двадцятій позиції. 

 

Сассуоло — Салернітана — 2:2 
Голи: Торстведт, 36, 53 — Іквуемесі, 5, Діа, 17 

Сассуоло: Консільї — Толян, Ерлич, Феррарі, Вінья — Болока, Торстведт — Берарді, Кастільєхо (Вольпато, 72), Дефрель (Мулаттьєрі, 81) — Пінамонті 

Салернітана: Очоа — Данилюк (Брадарич, 46), Фасіо, Пірола, Маццоккі — Маджоре (Мартегані, 83), Бохінен (Ленговський, 60), Кулібалі — Чауна (Кандрева, 55), Діа — Іквуемесі (Сімі, 56) 

Попередження: Толян, Торстведт — Іквуемесі 