Завершився матч чемпіонату Італії.
Сассуоло - Салернітана - Getty Images
10 листопада 2023, 20:27
Сассуоло зміг відігратися у непростому поєдинку з Салернітаною. Колектив Алессіо Діонізі пропустив двічі у першому таймі, проте забив гол ще до перерви, а в другій половині зустрічі встановив нічийний результат завдяки дублю Крістіана Торстведта.
Сассуоло посідає чотирнадцяту сходинку. Салернітана іде на двадцятій позиції.
Сассуоло — Салернітана — 2:2
Голи: Торстведт, 36, 53 — Іквуемесі, 5, Діа, 17
Сассуоло: Консільї — Толян, Ерлич, Феррарі, Вінья — Болока, Торстведт — Берарді, Кастільєхо (Вольпато, 72), Дефрель (Мулаттьєрі, 81) — Пінамонті
Салернітана: Очоа — Данилюк (Брадарич, 46), Фасіо, Пірола, Маццоккі — Маджоре (Мартегані, 83), Бохінен (Ленговський, 60), Кулібалі — Чауна (Кандрева, 55), Діа — Іквуемесі (Сімі, 56)
Попередження: Толян, Торстведт — Іквуемесі