Завершився матч чемпіонату Італії.
Монца - Торіно - Getty Images
12 листопада 2023, 00:20
Монца та Торіно обмінялися забитими голами. Івану Іличу своїм точним ударом відповів Андреа Кольпані.
Колектив Раффаеле Палладіно знаходиться на дев'ятій сходинці. В свою чергу команда Івана Юрича перебуває на одинадцятій позиції.
Монца — Торіно — 1:1
Голи: Кольпані, 65 — Ілич, 55
Монца: Ді Грегоріо — Д'Амброзіо (Перейра, 90), Кальдірола, Андреа Карбоні — Чуррія (Бірінделлі, 58), Гальярдіні, Бондо (Мота, 58), Кіріакопулос — Кольпані (Карбоні, 81), Пессіна — Коломбо
Торіно: Мілінкович-Савич — Тамез (Войвода, 86), Бонджорно, Родрігес (Зіма, 72) — Белланова, Лінетті (Гінейтіс, 34), Ілич, Лазаро — Влашич — Санабрія (Радоньїч, 86), Сапата
Попередження: Кірьякопулос, Карбоні — Гінейтіс, Радоньїч