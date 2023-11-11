Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Полісся — Металіст 1925 2:1
Голи: Шастал, 65, Грицук, 82 (пен.) — Юсов, 14

Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Морозко (Смоляков, 24) — Крушинський (Мустафаєв, 46), Кушніренко (Грицук, 63), Танковський — Козак, Аріелсон (Шастал, 46), Макуана.

Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Є. Ткачук, Курило, Жичиков (Капінус, 46) — А. Ткачук (Бичек, 76) — Юсов, Вачіберадзе, Мартинюк, Арі (Дмитренко, 62) — Борячук (Сидоров, 63).

Попередження: Крушинський, Танковський — Жичиков, Арі, А. Ткачук, Мартинюк