Україна
11 листопада 2023, 18:32
Полісся влаштувало камбек у грі проти Металіста 1925
Команда Юрія Калітвінцева очолила чемпіонські перегони за підсумком непростого поєдинку із суперечливими рішеннями арбітра.
Полісся — Металіст 1925, фото УПЛ
11 листопада 2023, 18:32
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Металіст 1925 2:1
Голи: Шастал, 65, Грицук, 82 (пен.) — Юсов, 14
Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Морозко (Смоляков, 24) — Крушинський (Мустафаєв, 46), Кушніренко (Грицук, 63), Танковський — Козак, Аріелсон (Шастал, 46), Макуана.
Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Є. Ткачук, Курило, Жичиков (Капінус, 46) — А. Ткачук (Бичек, 76) — Юсов, Вачіберадзе, Мартинюк, Арі (Дмитренко, 62) — Борячук (Сидоров, 63).
Попередження: Крушинський, Танковський — Жичиков, Арі, А. Ткачук, Мартинюк