Італія

Завершились матчі чемпіонату Італії.

У дванадцятому турі італійської Серії А у слоті 16:00 пройшли два поєдинки.

Фіорентина на своєму полі зуміла здолати Болонью, а в паралельній грі Аталанта не зуміла впоратися з Удінезе.

Удінезе — Аталанта 1:1

Голи: Уолас 44 — Едерсон 90+2.

Удінезе: Сільвестрі, Феррейра (Крістенсен 77), Бійол, Н. Перес, Ебоселе, Самарджич (Товен 82), Уолас, Пайєро (Ловрич 71), Земура (Х. Камара 83), Р. Перейра, Саксесс (Лукка 82).

Аталанта: Карнезеккі, Де Роон, Джимсіті, Колашинац, Хатебур (Холм 51, Дзаппакоста 77), Едерсон, Коопмейнерс, Баккер (Зортеа 65), Пашаліч (Лукман 46), Міранчук, Муріель (Скамакка 46).

Попередження: Феррейра 41, Бійол 77 – Хатебур 37, Коопмейнерс 59, Де Роон 89.

Фіорентина - Болонья 2:1

Голи: Бонавентура 17, Н. Гонсалес 48 (пен.) – Зіркзеє 33.