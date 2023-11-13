Легендарний іспанець замінив Морено Лонго.
Сеск Фабрегас, Getty Images
13 листопада 2023, 12:22
Колишній півзахисник збірної Іспанії Сеск Фабрегас став виконувачем обов'язків головного тренера Комо, який виступає у Серії В. Про це повідомляє прес-служба клубу.
На своїй новій посаді легендарний іспанець замінив Морено Лонго за незадовільні результати команди.
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Нагадаємо, Фабрегас минулого літа завершив кар'єру і став тренером молодіжної команди Комо. Під його керівництвом команда провів вісім матчів та посідає сьоме місце, набравши 12 очок.
Після 12 турів Комо набрав 21 очко і посідає шосте місце у турнірній таблиці італійської Серії В.