Італія

Легендарний іспанець замінив Морено Лонго.

Колишній півзахисник збірної Іспанії Сеск Фабрегас став виконувачем обов'язків головного тренера Комо, який виступає у Серії В. Про це повідомляє прес-служба клубу.

На своїй новій посаді легендарний іспанець замінив Морено Лонго за незадовільні результати команди.

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Нагадаємо, Фабрегас минулого літа завершив кар'єру і став тренером молодіжної команди Комо. Під його керівництвом команда провів вісім матчів та посідає сьоме місце, набравши 12 очок.

Після 12 турів Комо набрав 21 очко і посідає шосте місце у турнірній таблиці італійської Серії В.