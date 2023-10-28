Іспанія

Прогноз іспанського ексфутболіста.

Ексгравець Барселони Сеск Фабрегас поділився очікуваннями від прийдешнього Ель-Класіко.

"Я сказав би, що шанси 60 на 40 на користь каталонців. Але класіко є класіко, багато що залежить від дня. Як ти входиш у гру, перші кілька хвилин... Але якби мені довелося висловити свою думку, я сказав би, що Барса сьогодні трохи краща.

Без Бензема Реал втратив деяку атакувальну креативність, але це правда, що у них дуже молода та динамічна команда. Все залежатиме від того, як вони почуваються, як їх бачить Хаві і як справи у центральних захисників.

Мадридці не люблять, коли вони не мають м'яча, а останнім часом проти Барси у них його не було. Вони починають нервувати, бігати праворуч наліво, і ось тут Барса, що володіє м'ячем, може завдати їм шкоди, переміщаючись з одного боку на інший.

У результаті центральні захисники часто виходять у пресинг, тому що вони не мають орієнтиру. Подивимося, якщо Левандовскі буде гаразд, то Гаві, який в останніх класико грав як хибний лівий вінгер, піде вперед, і у захисників не залишиться орієнтира, а Барса матиме на одного гравця у півзахисті більше.

Щоправда, Хаві дуже добре грає в останніх класико, але Реал – дуже сильний суперник, буде дуже рівна гра", – сказав ексгравець Барселони.

Матч Барселона — Реал Мадрид відбудеться у суботу, 28 жовтня. Початок — о 17:15 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.