Іспанія

Англієць зумів відзначитися у кожному з перших чотирьох матчів у Ла Лізі.

Мадридський Реал у матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги вирвав перемогу над Хетафе (2:1).

У цьому поєдинку черговим голом відзначився півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем, який забив п'ять м'ячів у чотирьох стартових матчах за Реал.

Таким чином, Беллінгем став четвертим гравцем у ХХІ столітті, який зміг забити у чотирьох перших матчах Ла Ліги. Раніше це робили Кріштіану Роналду, Златан Ібрагімович (обидва у 2009 році) та Сеск Фабрегас (2011).

Також Беллінгем став лише другим новачком в історії Реала, який зумів забити у кожному зі своїх перших чотирьох матчів у Ла Лізі. Першим був Кріштіану Роналду.

"Сантьяго Бернабеу — найгучніший стадіон. Це була найгучніша реакція на гол, що я коли-небудь чув. Коли почали співати Hey Jude, мені захотілося зупинитись і послухати. У мене тремтіли ноги. Я перейшов заради таких моментів. Щоразу, коли я робив щось корисне, я відчував підтримку. Я не знаю, чим її заслужив. Сподіваюся, що продовжу робити свій внесок", — наводить слова Беллінгема AS.

У своїх перших чотирьох матчах за іспанський клуб Беллінгем забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.