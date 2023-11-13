Італія

Рахунок "римського дербі" цьому сприяв.

В рамках 12 го туру італійської Серії А, безгольову нічию між собою розписали непримиренні вороги Лаціо та Рома (0:0). Після гри, головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі розповів про цікавий діалог з алленаторе "вовків" Жозе Моурінью. Його цитує La Gazzetta dello Sport.

"Перед матчем ми з Моурінью перетнулися. Я сказав йому: "Ти справжня скалка в дупі". Він відповів: "Взагалі-то ти теж". Ми посміялися. Насправді, у глибині душі ми любимо один одного.

Мені подобається Моурінью як особистість, але як персонаж трохи менше", — сказав Саррі.