Рахунок "римського дербі" цьому сприяв.
Моур та Саррі, Getty Images
13 листопада 2023, 17:16
В рамках 12 го туру італійської Серії А, безгольову нічию між собою розписали непримиренні вороги Лаціо та Рома (0:0). Після гри, головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі розповів про цікавий діалог з алленаторе "вовків" Жозе Моурінью. Його цитує La Gazzetta dello Sport.
"Перед матчем ми з Моурінью перетнулися. Я сказав йому: "Ти справжня скалка в дупі". Він відповів: "Взагалі-то ти теж". Ми посміялися. Насправді, у глибині душі ми любимо один одного.
Мені подобається Моурінью як особистість, але як персонаж трохи менше", — сказав Саррі.
Раніше, "Особливий" у не дуже приємній формі відгукнувся
про Саррі.