Італія

Доля Гарсії практично вирішена.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс після поразки від Емполі зустрівся з можливими спадкоємцями головного тренера "неаполітанців" Руді Гарсії. Таку інформацію надає журналіст Альфредо Педулла.

Зазначається, що Де Лаурентіс зробив останню спробу переконати Антоніо Конте очолити команду. При цьому результати цієї зустрічі невідомі.

Також, президент Наполі провів зустріч з колишнім тренером Марселя Ігорем Тудором у офісі своєї медіакомпанії у Римі.

Наразі, обидва тренери знаходяться без клубу.

Після поразки від Емполі, "неаполітанці" залишаються на четвертій позиції в Серії А, відстаючи від лідируючого Інтера вже на десять очок.