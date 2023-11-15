Італія

Іспанський вінгер завжди готовий повернутися до каталонського клубу.

Вінгер Лаціо Педро розповів про те, що хотів би повернутися до Барселони, яку зараз очолює Хаві.

"Якщо Хаві зателефонує мені, я швидко вилечу. Я буду там ще до того, як він покладе слухавку. Але це буде важко.

Протягом останніх років я спілкувався з багатьма людьми, в тому числі з Хаві та Лапортою. Я намагався повернутися тим чи іншим способом, але це дуже складно.

Є багато факторів. В першу чергу — вік. Але я хотів би цього, це було б ідеальним завершенням моєї кар’єри. Можливість завершити карь'єру тут була б вражаючою, але оскільки я бачу це далеко, я навіть не думаю про це", - наводить слова Педро Sport.

Цього сезону Педро провів 14 матчів за римський клуб, у яких забив два м'ячі. Контракт 36-річного іспанця розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, Педро виступав за Барселону з 2008 до 2015 року. На його рахунку 321 матч у складі "блаугранас", 99 голів та 62 асисти.