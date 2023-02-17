Італія

Неймовірна цифра іспанського вінгера.

У четвер, 16 лютого, римський Лаціо у меншості обіграв Клуж у матчі 1/16 Ліги Конференцій. Переможний гол на свій рахунок записав найкращий бомбардир в історії "орлів" — Чіро Іммобіле.

Саме італійського форварда на 61 хвилині гри замінив іспанський універсальний гравець атаки Педро Родрігес. Для нього ця поява на полі стала 700 в офіційних матчах.

321 поєдинок Педро провів у складі Барселони, 206 — у футболці Челсі, 40 — за Рому, і вже 68 — за Лаціо. Також в активі легендарного гравця 65 поєдинків у формі збірної Іспанії.

"Дуже радий досягти позначки у 700 офіційних ігор у матчі з чудовою перемогою КОМАНДИ!!! Давайте продовжувати. Форза Лаціо", — написав 35-річний іспанець італійському мовою у своєму Інстаграмі.