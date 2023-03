У рамках 1/8 фіналу плей-оф раунду Ліги конференцій Лаціо на Стадіо Олімпіко приймає АЗ Алкмар.

На 18 хвилині матчу господарі вийшли уперед. Дзакканьї віддав передачу на Педро, який з меж штрафної відкрив рахунок.

Таким чином футболіст встановив цікаве досягнення. Він тепер забив в усіх трьох турнірах УЄФА: Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

#UCL ⚽️#UEL ⚽️#UECL ⚽️



Pedro has now scored in all three UEFA competitions 👏 pic.twitter.com/CHYwq74PGM