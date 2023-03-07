Ліга конференцій

Іспанець досяг цікавого досягнення у 35 років.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф раунду Ліги конференцій Лаціо на Стадіо Олімпіко приймає АЗ Алкмар.

На 18 хвилині матчу господарі вийшли уперед. Дзакканьї віддав передачу на Педро, який з меж штрафної відкрив рахунок.

Таким чином футболіст встановив цікаве досягнення. Він тепер забив в усіх трьох турнірах УЄФА: Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

У сезоні-2022/23 на рахунку 35-річного іспанця 5 голів та 2 асисти у 31 матчі за Лаціо в усіх змаганнях.