Італія

Гравцем також цікавляться в АПЛ.

Канадський центральний нападник Лілля Джонатан Девід все ще дуже цікавий Мілану, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гравець залишається для "россонері" однією з головним цілей на 2024 рік. Підписання угоди з 23-річним канадцем можливе лише у літнє трансферне вікно через його вартість.

Романо зазначає, що оскільки до кінця діючого контракту Девіда з Ліллем залишилося 12 місяців, це дає Мілану хороші шанси оформити його трансфер. Нападником також цікавляться три клуби англійської Прем'єр-ліги.

У цьому сезоні Девід вже взяв участь у 18 матчах свого клубу у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 2 асистами. Портал transfermarkt оцінює його у 60 мільйонів євро.