Італія

Культовий бомбардир зрозумів, що не в силах грати далі.

Італійський центральний нападник Фабіо Квальярелла навіть у віці 40 років примудрявся демонструвати видатні здібності справжнього бомбардира.

Але всьому колись настає логічний фінал, що добре розуміли в генуезькій Сампдорії та не домовились із досвідченим футболістом щодо нового контракту посеред цьогорічної літньої трансферної кампанії.

Як наслідок, Квальярелла залишився без клубу й доволі швидко дійшов до очевидного висновку — треба закінчувати виступи на професійному рівні.

"Чи пішов я вже на пенсію? Я був змушений це зробити.

Наразі я перебуваю в неприйнятних умовах для того, щоб знову грати в футбол на професійному рівні", — заявив італійський виконавець.

Нагадаємо, що за часи своєї професійної кар’єри Фабіо пограв за Торіно, Флорентіну, К’єті, Удінезе, Асколі, Сампдорію, Наполі та Ювентус.

За цей час гравець провів 717 ігор на клубному рівні, забив 238 голів та віддав 62 гольові передачі. Також на його рахунку 29 матчів за збірну й вісім голів та п’ять гольових передач.