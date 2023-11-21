Італія

У клубі задоволені виступами бельгійця.

Ромелу Лукаку може перейти до Роми на постійній основі, повідомляє журналіст Нізаар Кінселла.

За його інформацією, у римському клубі задоволені виступами 30-річного нападника. Рома має намір викупити бельгійця після завершення оренди.

Про потенційну суму трансферу на даний момент не повідомляється.

Нагадаємо, що сезоном раніше Лукаку виступав за Інтер на правах оренди. Челсі не збирається залишати Ромелу у себе.