Італія

Француз сумнівається, що зможе піти таким шляхом.

Центральний нападник Мілана Олів'є Жиру поділився планами на своє майбутнє в інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche.

Гравець зазначив, що футбол є його пристрастю, тож він залишиться у цьому світі, але додав, що навряд буде тренувати когось.

"Не думаю, що стану тренером. Це не те, чого я зараз хочу, я не знаю, чи вистачить у мене на це енергії чи бажання. Ми говоримо про відповідальну роботу", — заявив 37-річний француз.

Нагадаємо, також Жиру розповів, що хотів би продовжити виступи за Мілан.