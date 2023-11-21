Італія

Француз хоче продовжити співпрацю з міланським клубом.

37-річний нападник Мілана Олів'є Жиру розповів, що хоче продовжити виступи за "россонері".

"Я хотів би залишитися в Мілані. Термін мого контракту спливає у червні, і я ще не говорив із клубом про своє майбутнє. Але я хочу залишитися, гадаю, що ще зможу допомогти команді. Я не ставитиму жодних кордонів у своїй кар'єрі", - сказав француз.

Форвард виступає за Мілан з 2021 року. Цього сезону француз провів 15 матчів за клуб у всіх турнірах, забив 8 голів та зробив 3 асисти.

Раніше Ван Дейк назвав Жиру своїм найскладнішим опонентом у кар’єрі.