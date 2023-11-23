Італія

Український хавбек поділився своїми думками щодо війни в Україні.

Півзахисник Емполі Віктор Коваленко розповів про війну в Україні, своїх рідних, а також поділився думками про мовчазних російських спортсменів.

“Ми трохи розкидані з родиною. Тато, якого звуть мене так само, як і мене, приєднався до мене в Емполі. Мама Людмила вирішила залишитися в Херсоні. Мій брат Дмитро переїхав до Німеччини і, на щастя, працює там. Моя дівчина Анастасія зазвичай тут в Емполі, але зараз повернулася до Києва до сім’ї на кілька днів: тридцять годин на автобусі. Виїзди з Флоренції щотижня. Я не хвилююся, у Києві ситуація під контролем.

В Україні я не був три роки. Я дуже сумую за домом. Востаннє організував хорошу вечерю з друзями. Мені пощастило: професійні футболісти приносять престиж країні, а не покликані воювати. Але натомість воюють непрофесіонали.

Російські футболісти? Я не знаю, як би я відреагував, якби побачив на полі росіянина. Це не їхня провина, але мені шкода, що вони не використовували соціальні мережі та свою популярність для поширення антивоєнних послань”, - наводить слова Коваленка TMW із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Нинішнього сезону Коваленко провів чотири поєдинки, в яких забив один гол, відігравши на полі 59 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Коваленко — найвисокооплачуваніший гравець Емполі.