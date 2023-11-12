Італія

Українець висловився після голу в матчі Серії А.

Півзахисник Емполі Віктор Коваленко прокоментував свій гол у ворота Наполі (1:0).

"Це дуже важливий гол для мене та моєї країни, яка була окупована понад рік тому. Ми всі билися за те, щоб привезти очки додому, ми дуже сильна та розумна команда. Я не поїду в збірну України, але буду першим вболівальником. Я дуже радий за себе та фанатів", – сказав Коваленко.

Звіт про матч Наполі — Емполі читайте в нашому матеріалі.