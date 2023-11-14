Італія

Попри обмежений час на полі українець непогано заробляє в італійському клубі.

Півзахисник Емполі Віктор Коваленко є найоплачуванішим гравцем італійського клубу. Про це повідомляє Salary Sport.

За інформацією джерела, 27-річний українець за один сезон заробить трохи більше двох мільйонів фунтів стерлінгів, що є найвищим показником у клубі.

Друге місце у Себастьяно Луперто, а трійку найкращих замикає Ардіан Ісмайлі, у якого така сама зарплатня як у Альберто Грассі та Лоренцо Тонеллі.

Топ-5 найоплачуваніших гравців Емполі:

1. Віктор Коваленко — 2,028 млн фунтів;

2. Себастьяно Луперто — 1,976 млн;

3. Ардіан Ісмайлі — 1,612 млн;

4. Альберто Грассі — 1,612 млн;

5. Лоренцо Тонеллі — 1,612 млн.

Нинішнього сезону Коваленко провів чотири поєдинки, в яких забив один гол, відігравши на полі лише 59 хвилин.