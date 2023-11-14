Попри обмежений час на полі українець непогано заробляє в італійському клубі.
Віктор Коваленко, Getty Images
14 листопада 2023, 10:42
Півзахисник Емполі Віктор Коваленко є найоплачуванішим гравцем італійського клубу. Про це повідомляє Salary Sport.
За інформацією джерела, 27-річний українець за один сезон заробить трохи більше двох мільйонів фунтів стерлінгів, що є найвищим показником у клубі.
Друге місце у Себастьяно Луперто, а трійку найкращих замикає Ардіан Ісмайлі, у якого така сама зарплатня як у Альберто Грассі та Лоренцо Тонеллі.
Топ-5 найоплачуваніших гравців Емполі:
1. Віктор Коваленко — 2,028 млн фунтів;
2. Себастьяно Луперто — 1,976 млн;
3. Ардіан Ісмайлі — 1,612 млн;
4. Альберто Грассі — 1,612 млн;
5. Лоренцо Тонеллі — 1,612 млн.
Нинішнього сезону Коваленко провів чотири поєдинки, в яких забив один гол, відігравши на полі лише 59 хвилин.