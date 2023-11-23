Італія

Трійка футболістів одержує по сім мільйонів євро чистими.

Портал TMW опублікував список найбільш високооплачуваних гравців італійської Серії А в сезоні-2023/24.

Найбільшу зарплату в італійському чемпіонаті зафіксовано одразу у трьох футболістів.

Перше місце між собою ділять нападник Роми Ромелу Лукаку, форвард Ювентуса Душан Влахович та хавбек "старої синьйори" Адрієн Рабьо — по 7 мільйонів євро чистими.

За трійцею йде воротар Ювентуса Войцех Щесни (6,5 млн євро), за яким розташувалися Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартінес, Маркус Тюрам (усі — Інтер) та Алекс Сандро з Ювентуса — їхні річні оклади оцінюються у 6 млн євро.

Дев'яте місце у захисника Інтера Алессандро Бастоні, який отримує 5,5 млн євро.

Топ-10 із зарплатою 5 млн євро доповнюють Ніколо Барелла, Бенжамен Павар (обидва — Інтер), Федеріко К'єза, Бремер (обидва — Ювентус) та нападник Мілана Рафаель Леау (з бонусами).

Раніше повідомлялося, що Віктор Коваленко є найоплачуванішим гравцем Емполі.