Італія

Аргентинець міг опинитись в складі "россонері".

Колишній технічний директор Мілана Паоло Мальдіні намагався підписати Ліонеля Мессі до італійського клубу після відходу з Барселони.

"Протягом 10 днів ми намагалися підписати Мессі до Мілана, але потім зрозуміли, що це неможливо.

Тепер уже пізно. Але дивитися за грою такого футболіста як Мессі – це видовище для будь-кого.

Коли я прочитав, що він може перейти до Інтера, я злякався", – сказав італієць.

Нагадаємо, Мессі покинув Барселону влітку 2021 року, перейшовши на правах вільного агента у ПСЖ. А у 2023 році він переїхав у Інтер Маямі.

Раніше повідомлялось, що Мессі отримав травму паху в матчі з Бразилією.