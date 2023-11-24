Керманич Мілана висловився щодо юного гравця, який може дебютувати за "россонері".
Стефано Піолі, Getty Images
24 листопада 2023, 19:16
Головний тренер Мілана Стефано Піолі на пресконференції розповів, що італійський центральний нападник Франческо Камарда розпочне матч проти Фіорентини (25 листопада) з лави запасних.
Керманич "россонері" відзначив, що виклик до основної команди буде важливим досвідом для 15-річного гравця, а також заявив, що впевнений у великому майбутньому Камарди.
"Талант не має віку, і у Франческо талант безперечно є. Іноді доля створює певні можливості, тож ми маємо допомогти йому. Він дуже молодий, але вже зрілий. Він радий бути з нами і готовий допомогти команді, якщо буде потрібно", — сказав Піолі.
Нагадаємо, матч Мілан — Фіорентина відбудеться у суботу, 25 листопада. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.