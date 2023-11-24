Італія

Керманич Мілана висловився щодо юного гравця, який може дебютувати за "россонері".

Головний тренер Мілана Стефано Піолі на пресконференції розповів, що італійський центральний нападник Франческо Камарда розпочне матч проти Фіорентини (25 листопада) з лави запасних.

Керманич "россонері" відзначив, що виклик до основної команди буде важливим досвідом для 15-річного гравця, а також заявив, що впевнений у великому майбутньому Камарди.

"Талант не має віку, і у Франческо талант безперечно є. Іноді доля створює певні можливості, тож ми маємо допомогти йому. Він дуже молодий, але вже зрілий. Він радий бути з нами і готовий допомогти команді, якщо буде потрібно", — сказав Піолі.

Нагадаємо, матч Мілан — Фіорентина відбудеться у суботу, 25 листопада. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.