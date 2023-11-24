Італія

В футбол грати у італійця виходило краще, ніж жартувати.

Колишній нападник Сампдорії, Ювентуса та збірної Італії Фабіо Квальярелла заявив, що сказані ним раніше слова про те, що він завершив професійну кар'єру через погану фізичну форму були лише жартом. Цитує 40-річного італійця сайт журналіста Альфредо Педулли.

"Насправді я тренувався до останнього дня і це те, чим найбільше пишаюся. Минулого сезону я міг робити все те саме, що й 20-річний одноклубник. Я не завершував кар'єру через фізіологічні проблеми, можете написати це великими літерами.

Справа в тому, що мені не прийшло жодної цікавої пропозиції і тоді я сказав собі: "Стоп". Слова про фізичну форму були сказані, як жарт", — сказав Квальярелла.