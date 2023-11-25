Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 13-го туру чемпіонату Італії, який пройде 25 листопада і розпочнеться о 19:00.

У черговому турі італійської Серії А між собою зіграють Аталанта та Наполі.

Аталанта — Наполі

Субота, 25 листопада, 19:00, стадіон Атлеті Адзуррі д'Італія, Бергамо. Арбітр зустрічі — Мауріціо Маріані

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Перед міжнародною паузою Аталанта залишила зону Ліги чемпіонів. У ході останнього матчу з Удінезе команда Гасперіні зуміла врятуватися завдяки голу Едерсона, але все ж таки втратила очки.

Матч проти Наполі буде складним для господарів. Кадрова ситуація стала критичною, оскільки кілька гравців потрапили до лазарету. Джанлука Скамакка також не в кращій формі, що показав, зокрема, матч проти збірної України.

Ауреліо Де Лаурентіс нарешті ухвалив рішення про звільнення Руді Гарсії. Французький тренер був "звільнений" Віктором Коваленком, який забив переможний гол на 90-й хвилині в матчі проти Наполі на домашньому полі, і це стало останньою краплею.

За версією букмекерів більше шансів на перемогу у Наполі: перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 2.66, а господарів — 2.74. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.50.

Орієнтовні склади:

Аталанта: Карнезеккі – Скальвіні, Джимсіті, Колашинац – Хатебур, Едерсон, Коопмейнерс, Дзаппакоста – Пашалич – Лукман, Скамакка.

Наполі: Голліні – Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Олівейра – Замбо-Ангісса, Лоботка, Ельмас – Політано, Распадорі, Кварахцелія.

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