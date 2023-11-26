Італія

Гравець розповів про свій дебют у складі італійського гранду.

Франческо Камарда розповів про дебют у складі основної команди Мілана на своїй сторінці у Instagram.

"Що я можу сказати.. це було щось унікальне, чого я ніколи не забуду. Це правда, що "З дитинства я закохався в тебе, моє серце билося, не питай мене чому!".

Сьогодні я знаю чому! Я з'ясував, що у мене є другий дім, і найкраще те, що всі оточуючі клуб такі ж, як я! Я люблю тебе, дякую!".

Франческо вийшов на поле у матчі Мілана та Фіорентини, який був виграний 1:0 і став наймолодшим дебютантом в історії Серії А.