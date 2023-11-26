Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 26 листопада 2023 року, 16:00.

У рамках тринадцятого туру італійської Серії А Сассуоло у результативному виїзному поєдинку на Стадіо Карло Кастеллані переграв Емполі.

Емполі та Сассуоло досить несподівано порадували глядачів цілими сімома голами. Вже у першому таймі команди відзначилися більшою частиною з них.

На 70-й хвилині матчу, за рахунку 2:3, на полі з'явився український півзахисник Емполі Віктор Коваленко. Саме він допоміг своїй команді зрівняти рахунок, хоча його результативний удар, на жаль, у підсумку було переписано Серією А на автогол Віньї.

Драматичну перемогу гостям своїм другим у матчі голом подарував Доменіко Берарді.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Емполі — Сассуоло у 13-му турі італійської Серії A-2023/24:

Емполі — Сассуоло 3:4

Голи: Капуто, 3 (пен.), Фаццині, 25, Вінья, 86 (автогол) — Пінамонті, 9, М. Енріке, 20, Берарді, 66 (пен.), 90+2

Попередження: Фаццині, 23, Малех, 30, Гьясі, 90+1, Грассі, 90+2 — М. Енріке, 37, Берарді, 50

Емполі: Беріша — Берешинські, Ісмайлі, Луперто, Какаче — Фаццині (Коваленко, 70), Раноккья (Грассі, 70), Малех (Гьясі, 79) — Камб'ягі (Дестро, 79), Капуто, Канчельєрі (Мальдіні, 70)

Сассуоло: Консільї — Тольян, Ерлич, Руан, Віті (Вінья, 55) — Болока, М. Енріке — Берарді (Педерсен, 90+3), Торстведт (Байрамі, 80), Лор'єнте (Кастільєхо, 78) — Пінамонті (Мулаттьєрі, 78)