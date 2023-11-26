Італія

Завершилися ще два поєдинки 13-го туру чемпіонату Італії.

У рамках тринадцятого туру італійської Серії А у неділю, 26 листопада, відбулися ще два матчі. Емполі приймав Сассуоло, а Дженоа гостювала у Фрозіноне.

Господарі поля та гості швидко обмінялися забитими голами на початку матчу. Ще до 26-й хвилині вони встигли відзначитися ще по одному разу.

У другій половині зустрічі багаторічний лідер Сассуоло Берарді з пенальті вивів свою команду вперед. Віктор Коваленко вийшов на поле на 70-й хвилині, замінивши автора другого голу Емполі.

Наприкінці поєдинку український півзахисник відзначився голом у другому матчі поспіль, але для нічиєї цього було замало, оскільки Берарді оформив дубль і привів Сассуоло до перемоги.

FT | #EmpoliSassuolo nel segno di Mimmo Berardi! ⌛️ pic.twitter.com/uITWI1ra5K — Lega Serie A (@SerieA) November 26, 2023

Емполі — Сассуоло 3:4

Голи: Капуто, 3 (пен.), Фаццині, 25, Коваленко, 86 — Пінамонті, 9, М. Енріке, 20, Берарді, 66 (пен.), 90+2

Попередження: Фаццині, 23, Малех, 30, Гьясі, 90+1, Грассі, 90+2 — М. Енріке, 37, Берарді, 50

Емполі: Беріша — Берешинські, Ісмайлі, Луперто, Какаче — Фаццині (Коваленко, 70), Раноккья (Грассі, 70), Малех (Гьясі, 79) — Камб'ягі (Дестро, 79), Капуто, Канчельєрі (Мальдіні, 70)

Сассуоло: Консільї — Тольян, Ерлич, Руан, Віті (Вінья, 55) — Болока, М. Енріке — Берарді (Педерсен, 90+3), Торстведт (Байрамі, 80), Лор'єнте (Кастільєхо, 78) — Пінамонті (Мулаттьєрі, 78)

Драматичним був і поєдинок за участі Руслана Маліновського. Господарі поля відзначилися першими, але український півзахисник відповів чудовим дальнім пострілом вже за 4 хвилини. Для нього цей гол був дебютним.

Наприкінці другої половини матчу Маліновський покинув поле. За його відсутності Фрозіноне зумів вирвати 3 очки завдяки пізньому голу Монтерізі.

FT | Tutti invitati alla festa del @Frosinone1928.

Offrono Soule e Monterisi 🎉🎉#FrosinoneGenoa pic.twitter.com/ktqzhwwXNo — Lega Serie A (@SerieA) November 26, 2023

Фрозіноне — Дженоа 2:1

Голи: Суле, 34, Монтерізі, 90+4 — Маліновський, 38

Попередження: Ойоно, 58, Рейнір, 66 — Вольякко, 6, Сабеллі, 29, Френдруп, 90+1

Фрозіноне: Тураті — Ойоно, Околі, Романьолі, Маркіцца (Монтерізі, 70) — Бурабія (Брешианіні, 62), Барренечеа — Суле, Рейнір (Джеллі, 80), Ібрагімович (Касо, 62) — Шеддіра (К. Жорже, 80)

Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Дрегушін, Вольякко (Васкес, 88) — Сабеллі, Френдруп, Бадель (Гефті, 88), Стротман (Торсбі, 45), Гапс (Гальдамес, 88) — Маліновський (Мессіас, 80), Пушкаш

Нагадаємо, сьогодні відбудуться ще два матчі 13-го туру чемпіонату Італії: Рома — Удінезе та Ювентус — Інтер. Анонс другого поєдинку можна переглянути за посиланням.