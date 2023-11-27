Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 26 листопада 2023 року, 21:45.
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27 листопада 2023, 00:49
У рамках тринадцятого туру чемпіонату Італії Ювентус на своєму полі приймав Інтер.
Команди обмінялися голами, але переможця виявити так і не зуміли. 1:1 у центральному поєдинку тура.
Огляд матчу:
Ювентус — Інтер 1:1
Голи: Влахович, 27 — Мартінес, 33
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Ругані — Маккенні, Рабіо, Ніколуссі-Кавілья (Локателлі, 61), Камб'язо, Костич (Алекс Сандро, 89) — К'єза (Мілік, 80), Влахович (Кін, 80)
Інтер: Зоммер – Дарміан, де Врей, Ачербі – Думфріс (Куадрадо, 71), Барелла (Фраттезі, 89), Чалханоглу (Асллані, 83) Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 71) – Тюрам (Арнаутович, 89), Мартінес
Попередження: Камб'язо, Костич — Куадрадо.